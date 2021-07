LUGEJA VIDEO ⟩ Saarele minekuks tuleb õnnetuse tõttu aega varuda

Praamid.ee teatas neljapäeva lõunal sotsiaalmeedias, et 22. ja 23. juulil jätkatakse Virtsu-Kuivastu liinil reiside tegemist vabagraafiku alusel ning reisijaid teenindavad parvlaevad Piret ja Regula.

«Oleme lähipäevade e-piletite müügi peatanud, teenindame reisijaid sadamas elavas järjekorras, sadamaalale ja laevale pääs toimub saabumise järjekorras. Etteostetud e-piletid kehtivad, kuid üldjärjekorras. See tähendab, et e-pilet ei anna hetkel eelist sadamasse sõitmisel ega ka laevale pääsemisel,» selgitasid nad.

Saarte Liinide juhatuse esimees Villu Vatsfeld ütles Saarte Häälele, et viga sai üks kahest suuri parvlaevu teenindavast rambist. Intsidendi tulemusena purunes üks rampi liigutav hüdrosilinder, ramp ise deformeerus umbes 15-kraadise nurga all ja seda ei ole võimalik liigutada. Kai venderdus ja muud osad on terved.