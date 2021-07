Soome lubab alates esmaspäevast kruiisituristid maale

Soome valitsuse ja terviseameti otsuste kohaselt kaob piirikontroll Soome ja Euroopa Liidu ning Schengeni ala riikide vahel ning Eestist on võimalik Soome reisida vabalt ka turismi eesmärgil, kui täidetud on Soome terviseameti seatud nõuded, edastas laevafirma Tallink neljapäeval.

Kokkuvõtlikult on esmaspäevast kehtivate nõuete kohaselt nii töörände kui ka turismi eesmärgil võimalik Euroopa Liidust ja Schengeni piirkonnast Soome reisida, kui riiki sisenedes on terviseametnikele esitada kas vaktsineerimistõend; dokument, mis tõestab COVID-19 läbipõdemist viimase kuue kuu jooksul või negatiivse tulemusega COVID-testi tõend. Alla 15-aastastele reisijatele tõendite esitamise kohustust pole.

Kui seni said Soome turismireisile tulla ainult need, kes olid nõuetekohaselt vaktsineeritud või viimase kuue kuu jooksul COVID-19 põdenud, siis alates esmaspäevast kaotab Soome Euroopa Liidu sisepiiril piirikontrolli, kirjutas Yle.fi.

Tallinki juhatuse liige Piret Mürk-Dubout selgitas ERR-ile, et alates esmaspäevast ei erista Soome riik enam töövajadusest lähtuvaid reise ja puhkusereise, vaid nõuded on kõigile ühesugused.

«Uuendus on see, et Soome on võimalik ka kruiisituristidel siseneda negatiivse testiga – seda enne puhkuse eesmärgil sisenejatele ei olnud. Ja kui test ei ole vanem kui 72 tundi, siis on võimalik ka käia Soomes ära ühe negatiivse testiga, olla päev Soomes, tulla õhtul tagasi laevale ja suunduda koju. Selline uuendus algab 26. juulist,» rääkis Mürk-Dubout.