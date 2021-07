Romukonteinerilaevad toovad lammutuse asemel Hiinast jõulukinke

Viimase kahe kuuga on oluliselt vähenenud käibelt kõrvaldatud ja lammutusse saadetud vanade kontenerilaevade maht. Koroonapandeemia tagajärjel alanud konteinerivedude buum ja ajaloo kõrgeimad prahihinnad survestavad omanikke hoidma käigus konteinerilaevu, mis muidu oleks juba vanametalliks müüdud, selgub laevanduse andmebaasi Alphaliner analüüsist.

Viimase 60 päevaga on lammutusse saadetud vaid 1 300 TEU (merekonteineri tingühik) ulatuses laevamahtu. See on tänapäevaste konteinerivedude mahtude juures olematu kogus, näiteks suurimad uued konteinerilaevad mahutavad igaüks ligi 24 000 TEU.