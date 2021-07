Vana Regula toomine Hiiumaa liinile võib rikkuda Rukki kanali laevatee

«Kui Regula sõidaks seal päeva-paar, ei juhtuks midagi hullu. Aga kui ta jääb mööda seda kanalit samal sõidujoonel nädalateks või kuudeks edasi-tagasi triikima nagu tramm, siis on paratamatu, et laeva sõukruvid hakkavad kanalisse setteid kuhjama,» rääkis Postimehele süvendustööde ekspert. Tema sõnul on uued, kahe laeva pikiteljel ehk vööris ja ahtris paikneva käituritega alused selles mõttes paremad, et reipa käiguga kanalist läbi sõites nad pigem puhastavad seda setetest. Sarnaste veoseadmetega olid nii Saaremaa Laevakompanii uued parvlaevad Muhumaa, Saaremaa ja Hiiumaa kui ka pärast neid tellitud TS Laevade neli sõsarlaeva.