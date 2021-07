Vaktsineerimata meremehed ähvardavad pidurdada kaubavedusid

Pikk eemalolek kodust, teadmatus tuleviku suhtes ning stress on hakanud tekitama meremeestel ka muid tervisehäireid, kirjutas Reuters. Rahvusvahelise laevanduskoja ICS info kohaselt on vaktsineeritud vaid 2,5 protsenti kogu maailma ligi 1,7 miljonist meremehest.

Koroonaviiruse Delta tüve leviku kasv on sundinud riike taas piiranguid karmistama ning meremeestele tähendab see eelkõige keeldu sadamas maale minna. Laevaettevõtetele muudavad taas rangemaks muutunud reisipiirangud, et meeskonnaliikmete vahetus läheb keerukamaks ja kulukamaks, mistõttu sageli loobutakse meremeeste lepingutähtaja lõppedes nende koju lennutamisest ning jäetakse nad laevale edasi, lootuses et mõni järgmine reis viib laeva piirkonda, kus meeskonnavahetust on lihtsam ja odavam korraldada.