Parvlaevad Tiiu ja Regula hakkavad kahel liinil sõitma vahetustega

«Otsus sündis suursaarte turismi, kohalikke ja ka ettevõtlust silmas pidades,» põhjendas Randveer. «Nädala keskel on suuremad laevad Rohuküla-Heltermaa liinil vajalikumad kui Kuivastu-Virtsu liinil, sest selliselt saab toimuda mõlema saare kaubavedu suuremate kahjudeta. Analüüsides selle nädala veokite piletite arvu näeme, et Hiiumaa liinil on reisi kohta keskmisel 8 veokit ning Saaremaa liinil 2,2 veokit,» selgitas ta ja lisas, et arvestades Hiiumaa liini reisigraafikut soovitakse vältida veokite liiga pikka ooteaega, mis mõjuks ka kaubavedudele.