Esmakordselt olümpiamängude kavas olnud lainelauasõidu medalid jagatud

Esmakordselt suveolümpiamängude kavasse võetud lainelauasõit ehk surf on ala, milles julgemad ja osavamad surfajad on omavahel mõõtu võtnud aastakümneid. Et lainelauasõidus ei saa fikseerida üheselt mõõdetavaid tulemusi, on ala kaasamine maailma ametlike tippvõistluste hulka tekitanud palju vaidlusi.