Parvlaeva Tõll õnnetuse uurimiseks algatati ohutusjuurdlus

«Hetkel tegeleme täiendavate andmete kogumisega selleks, et saaksime võimalikult detailise ülevaate toimunust. Osad küsitud andmed on puudu ja/või neid ei ole hetkeseisuga esitatud. Selle tulemusena ei ole meil seni täpset ülevaadet õnnetusele eelnenud perioodist ega õnnetuse hetkest,» sõnas Arikas.

«Võttes arvesse, et tegemist on reisilaevaga, millele on hiljuti paigaldatud kaasaegne hübriidlahendus ning otsuse tegemise hetkeks (so nädal pärast õnnetust) on puudu oluline info toimunu kohta, sai tehtud otsus parvlaeva Tõll ohutusjuurdluse avamise osas ning teavitatud sellest kõiki seotud osapooli.»