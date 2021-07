Ekspeditsioonilaev Bellingshausen jõudis Gröönimaale

Ekspeditsioonilaeva pootsman Maris Pruuli kirjutas Gröönimaale jõudmise puhul järgmise sissekande:

«Esimene suur ja uhke jäämägi tervitas meid 120 miili kaugusel Gröönimaa rannikust. Sellest hetkest alates hoiame radarit kogu aeg sees ja vahimeeste valvsus väiksemate jäätükkide leidmisel on „punases“. Jäämäed on mürakad nagu kõrghooned, kenad jäälossid sekka. GRÖÖNIMAA ehk grööni keeles Kalaallit Nunaat on maailma suurim saar.

Ümber maailma võid sa sõita, aga kui keegi ütleb, et on laevaga ümber Gröönimaa sõitnud, siis ta luiskab. Isegi jäälõhkujatega pole seni ümber saare põhjaotsa saadud.

Gröönimaast hõredamalt asustatud paika on raske leida. Üle 2 miljonil ruutkilomeetril ehk ligi viiekümnel Eesti territooriumil elab umbes Lääne-Virumaa jagu ehk 57 000 inimest. Mastaabid on hiiglaslikud. 80 protsendil Gröönimaast on siiani justkui jääajas, kaetud üle kahe kilomeetri paksuse jää ja lumekilbiga. Oma kümne Eesti jagu on siiski ka katmata maad rannikualadel. Kui kogu siinne jäämüts ära sulaks, tõuseks maailmameri seitse meetrit. Sel juhul hüvasti Holland ja paljud rannikualad ning madalamad saared üle maailma. Geograafiliselt käib Gröönimaa kokku pigem Põhja-Ameerikaga, poliitiliselt aga Taani ja Euroopaga.

Grööni vetes on reegel, et iga 6 tunni tagant tuleb kohalikule rannavalvele anda teada oma asukoht, liikumissuund ja ilmaolud. Kui teade jääb saatmata, käivitatakse päästeoperatsioon. Teoreetiliselt. Meil jäi üks kord vahele, aga keegi sidet pole võtnud.