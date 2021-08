Koroonapandeemia tõi laevandusse suured ohud

Koroonapandeemia tõttu takerduv laevahooldus on kogu sektorile suureks ohuks – avamerel juhtub üha sagedamini mootorikahjustusi, kirjutab Der Spiegel. ​Probleemiks on ka ületöötanud meeskonnad, kes ei saa sageli kuude kaupa maismaale, ja see põhjustab omakorda inimlikust väsimusest tingitud vigu.