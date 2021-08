Koroonapandeemia tõttu on laevanduses üha suuremad ohud

Koroonast tulenev oht seisneb hilinenud hoolduses. «Me näeme, et laevakere ja masinate kahjustuste kulud suurenevad varuosade valmistamise ja tarnimise viivituste tõttu,» ütles AGCSi Kesk- ja Ida-Euroopa juht Justus Heinrich. Probleemiks on ka meeskonna liigne tööaeg, sest meeskonnad ei saa sageli kuude kaupa vabastust, millega on kaasnenud väsimusest tingitud vigade tegemised.

Laevade arvu kasvuga on antud riskid suurenemas, sest kaubalaevade keskmine läbilaskevõime on kahekordistunud, kuid sadamate läbilaskevõime on jäänud samaks. See suurendab õnnetuste ohtu, öeldakse aruandes. Ka konteinerite kaotus merel suureneb, 2020. aastal kaotati merel ligikaudu 3000 konteinerit.