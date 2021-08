Merenduse lühiuudised

Tallinnas algab avamerepurjetamise MM

6.–14. augustini toimuvad Tallinnas Pirital Alexela ORC-klassi avamerepurjetamise maailmameistrivõistlused. Võistlustel osaleb 105 jahti 11 riigist, korraldajad on lubanud tagada kõigi ohutusnõuete täitmise nii koroonaviiruse ennetamiseks kui ka merel. Võistluste avatseremoonia toimub pühapäeva õhtul Pirita olümpiapurjespordikeskuse lipuväljakul, kus süüdatakse ka olümpiatuli. Maailmameistrivõistluste peakorraldaja on Kalevi Jahtklubi koos Pärnu Jahtklubi, Tallinna Jahtklubi, Tallinna olümpiapurjespordikeskuse ja Eesti Jahtklubide Liiduga. Avamistseremooniat saab jälgida otseülekandena Postimees.ee veebi kaudu, võistlusi saab jälgida reaalajas võistluste kodulehe vahendusel, kus kuvatakse träkkerite abil jahtide liikumine. Huvilisi viivad merele ka kaks pealtvaatajate laeva, millele saab pileteid osta Piletilevi kaudu. PM

Järjekorrad Hiiumaa liinil jätkuvad

Parvlaeva Tõll remondi ajaks Kärdla-Heltermaa liinilt Virtsu-Kuivastu liinile viidud parvlaeva Tiiu asemel liini teenindav Regula ei suuda tagada kõigi soovijate ülevedu ning sadamates on tekkinud taas pikad järjekorrad. Hiiumaa vallavalitsuse ja ettevõtjate protestidest hoolimata kinnitavad transpordiamet, minister Taavi Aas ja TS Laevade esindajad, et Saaremaa liini teenindamisel ainult parvlaevadega Piret ja Regula oleks kahju veel suurem. Hiiumaa ettevõtjate kinnitusel on mitme varem kavandatud suursündmuse kliendid hakanud broneeringuid tühistama, kuna pole kindlad, kas vajalikul ajal õnnestub saarele ja sealt tagasi mandrile pääseda. Küsimusele, kas riik hüvitab hiidlastele parvlaevasegaduse tõttu tekkinud kahjud, ei ole minister vastanud. PM

Tallinna-Stockholmi liinil nõutakse tervisetõendit

Arktika-ekspeditsioon jõudis Gröönimaale

Purjelaeva Admiral Bellingshausen meeskonnaliikmed said eelmisel nädalavahetusel pärast koroonaformaalsuste täitmist loa astuda Gröönimaa pinnale. Ülesõit Islandilt Gröönimaale toimus heades ilmaoludes loodetust kiiremini, 350-meremiiline teekond läbiti 48 tunniga. Järgnevalt on kavas koguda vee- ja pinnaseproove ning tutvuda Gröönimaaga. Ekspeditsioonilaeva järgmine meeskonnavahetus toimub Gröönimaale saabumise sadamast Tasiilaqist ligi 800 kilomeetrit põhja pool, linnas nimega Ittoqqortoormiit, 350 km pikkuse Scoresbysoudi fjordi suudmes. PM

Parvlaev Piret läheb samuti akutoitele

TS Laevad soovib paigaldada parvlaevale Piret veelgi keskkonnasõbralikuma akusüsteemi, kui on Kuivastus sadamakaid ramminud parvlaeval Tõll. Kava viia Saaremaa liinil sõitev parvlaev Piret üle elektritoitele sai Euroopa Komisjonilt esialgse heakskiidu ja rahastamislubaduse. Kava kohaselt, millele viidatakse ELi innovatsioonifondi pressiteates, peaks Piret hakkama sõitma põhiliselt akutoitel ning kasutama akude laadimiseks sadamates asuvaid laadimisjaamu. Praegu laadimisjaamu ega nende toiteks vajalikku taristut Virtsu ja Kuivastu sadamates ei ole ning osaliselt akutoitele viidud parvlaev Tõll kasutab akude laadimiseks laeval olevaid diiselgeneraatoreid. Ka Pireti pardale jääksid diiselgeneraatorid alles, et näiteks rasketes jääoludes laevale lisaenergiat toota. Üksikasju hiljuti Kuivastus sadamakaid ramminud Tõllu avarii põhjustanud tehnilise rikke kohta ei ole avalikustatud. Teatatud on, et tegemist polnud inimliku veaga, st probleem peitus tehnikas. Spekuleeritud on, et selleks võis olla probleem näiteks toiteallikate ümberlülitussüsteemides akupankade ja diiselgeneraatorite vahel, kuid ohutusjuurdlus ei ole järeldusi veel avalikustanud. PM