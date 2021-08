Tõll sai remonditud, kuid liinile veel ei lähe

TS Laevade juhatuse liikme ja laevandusvaldkonna juhi Guldar Kivro sõnul on parvlaeva Tõll välised parandused tehtud ning järgnevad laeva katsetused.

Vanasadamas jätkatakse Kivro teatel tarkvaravea otsimise ja intsidendiga seotud seadmete kontrollimisega. Just tarkvaralise vea ülesotsimine saab olema kõige keerulisem, rääkis ta Postimehele varem.

«Oleme jätkuvalt lootuses, et 10. augustil saab Tõll tagasi liinile, aga loomulikult kõik sõltub sellest, kuidas veale jälile saadakse,» avaldas minister Aas lootust.

Aasa kinnitusel arutleb valitsuskabinet lähiajal uue laeva hanke üle. «Väga loodan, et jõuame õhtupoolses osas selle teema käsitlemiseni, sest nii nagu elu on näidanud, siis täiendavat laeva on meil nende saarte teenindamiseks kindlasti vaja,» tõdes Aas.