Paldiski võib lõpuks saada kauaoodatud väikesadama

Sadamalinn Paldiski ning merega ümbritsetud Pakri poolsaar, millel Paldiski asub, on hobimeresõitjate jaoks tänini erakordselt ebasõbralik piirkond. Lähimad väikelaevasadamad asuvad Lohusalus ja Kurkses, viimane on aga nii madala veega, et sinna saavad siseneda vaid väikesed mootorpaadid ja sõudepaadid.