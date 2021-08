Norwegiani ristluslaevad said kohtu loa nõuda reisijatelt vaktsineerimispassi

Norwegian Cruise Line Holdings teatas plaanist alustada alates 15. augustist Miamist ristlusreise, nii et vaktsineeritud oleks 95 protsenti laeva reisijatest, kuid see kava põrkus kohe tugevale vastuseisule, teatas Reuters.

Florida kuberner Ron DeSanti püüdis takistada vaktsineerimispasside rakendamist ristluslaevadel, kuna osariigi seaduste kohaselt olevat need diskrimineerivad ning riivavad inimeste õigust privaatsusele. DeSanti on tuntud pandeemiavastaste meetmete oponent, kuigi Floridas löövad nii nakatumine kui hospidaliseerimine rekordeid.

Kuberner ähvardas rakendada Norwegianile trahvi kuni viis tuhat dollarit reisija kohta, kui firma jätkab vaktsineerimistunnistuste nõudmist. See oleks tähendanud firmale aga miljonitesse ulatuvat lisakahju ning ettevõte pöördus oma õiguste kaitseks kohtusse. 9. augustil kinnitas USA Miami piirkonnakohtunik Kathleen Williams, et Norwegianil on õigus nõuda laevale astuvatelt reisijatelt kirjalikku tõendit, et nad on koroonaviiruse vastu vaktsineeritud ning blokeeris Florida kuberneri plaani firmat selle eest sanktsioneerida.