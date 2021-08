Alexela avamerepurjetamise MM-l selgusid esimese etapi võitjad

Pärast ligi 24 - tunnist seilamist kõikvõimalikes tingimustes - päike ja vihm, vaikne tuul ja puhangud üle 20 sõlme - on kõik meeskonnad MM võistluse esimese etapi lõpetanud ja punktid selgunud. Nagu kogu võistlusel, nii kuulutatakse ka täna lõppenud offshore võidusõidu ehk Tactical Foodpacki pika avamereetapi kolmes klassis välja kolm võitjat.

Suurte A-klassi laevade üle 200 miili pikkusel rajal võtsid poodiumikohad kolm Saksa meeskonda. Pärast 23 tundi 43 minutit kestnud võistlust saavutas Michael Berghorni Mills 45 Haltenbrocken 4.5 A-klassi esikoha 9 minuti ja 49 sekundise arvestusliku edumaaga Tillmar Hanseni TP 52 Outsideri ees. Kolmandal kohal oli Holger Streckenbachi jaht Imagine. Berghorn ütles, et see paat on võistkonnal olnud vaid umbes kaks aastat.

«Ostsime selle Austraaliast. See on suurepärane paat, väga hästi ehitatud. Meil pole tegelikult olnud sel aastal aega normaalsete võistlus- ja treeningtundide kogumiseks [kõigi piirangute ja ebakindluse tõttu]. Mmeeskonnal oli raske osalemisaega planeerida, kuid meil on hea meel, et oleme siin ja tulemused näitavad, et meil on potentsiaali,» rääkis kapten.

B –klassi 33 osaleja hulgas võitis rumeenia paatkond Catalin Tranafiri juhtimisel oma uuel jahil Grand Soleil 44P Essentia 44, kuid pardal oli palju Hispaania meeskonnaliikmeid, näiteks taktik Nacho Postigo. Pärast 23 tundi 32 minutit kestnud võidusõitu 167 miili pikkusel rajal oleksid nad parandatud ajaga 2 minutit ja 7 sekundit peaaegu saanud lüüa teiseks tulnud Soome jahilt Seanna Seppo Sjoroosi juhtimisel. Kolmandal kohal oli teine ​​meeskond Soomest, Martin Estanderi X41 Xini Freedom, kelle korrigeeritud aeg oli veel 12 minutit hilisem.

C-klassi tohutu suuruse tõttu - 63 jahti - on see jagatud kahte rühma: sinine ja kollane. Kumbagi hinnatakse iga päev eraldi ja iga rühma koosseis loositakse päev uuesti. Selliselt jätkatakse võidusõiduga homme ja neljapäeval. Tulemuste põhjal moodustatakse seejärel kuldlaevastik ja hõbelaevastik, milles võisteldakse reedel ja laupäeval.

Kollase laevastiku eesotsas olid kolm Eesti võistkonda. Eero Panga Salona 38 Credit 24 Sailing, Erki Meltsi Itaalia 9,98 Directo ja Alan Kodari X-34 Brigitta.

Sinises laevastikus oli esimene eestlase Juss Ojala 2019. aasta ORC C-klassi Euroopa meister Matilda 4, teine oli 2017. aasta ORC-klassi Euroopa meistri, Patrik Forsgreni Pro4u Rootsist ja kolmandaks tuli Rainmondas Slugzdinise Arabela Leedust. Huvitav on see, et valitsev C -klassi maailmameister 2019. aasta maailmameistrivõistlustelt Horvaatias - Ott Kikkase Sugar 3 - jäi parandatud ajaga veel 3 minutit maha, võib - olla näitab see laevastiku konkurentsivõimet.

Reaalajas jälgimine on saadaval ürituse veebisaidilt järgmisel lingil: www.orcworlds2021.com/live-tracking.