Alexela avamerepurjetamise MMil selgusid esimese etapi võitjad

Suurte A klassi laevade üle 200 miili pikkusel rajal võtsid poodiumikohad kolm Saksa meeskonda. Pärast 23 tundi ja 43 minutit kestnud võistlust saavutas Michael Berghorni Mills 45 Halbtrocken 4.5 esikoha 9 minuti ja 49 sekundise arvestusliku edumaaga Tillmar Hanseni TP 52 Outsideri ees. Kolmandal kohal lõpetas Holger Streckenbachi jaht Imagine.

Berghorn ütles, et see paat on võistkonnal olnud vaid umbes kaks aastat. „Ostsime selle Austraaliast. See on suurepärane paat, väga hästi ehitatud. Meil pole sel aastal tegelikult olnud aega normaalsete võistlus- ja treeningtundide kogumiseks [kõigi piirangute ja ebakindluse tõttu]. Meeskonnal oli keeruline planeerida oma siiatulekut ja logistikat, kuid meil on hea meel, et oleme nüüd siin ja tulemused näitavad, et meil on potentsiaali," rääkis kapten Michael Berghorn.

B klassi 33 osaleja hulgas võitis Rumeenia paatkond Catalin Tranafiri uuel jahil Grand Soleil 44P Essentia 44, mille pardal oli mitmeid hispaanlastest meeskonnaliikmeid, näiteks taktik Nacho Postigo. Pärast 23 tundi 32 minutit kestnud purjetamist 167 miili pikkusel rajal edestasid nad teiseks tulnud Soome jahti Seanna Grand Soleil 45 Seppo Sjoroosi juhtimisel parandatud ajas 2 minutit ja 7 sekundiga. Kolmanda koha sõitis välja Martin Estlanderi X-41 Xini Freedom Soomest, kaotust teisele kohale veidi üle 12 minuti. Amatöööride arvestuses oli parim üldarvestuse teise koha saavutanud Seanna Soomest.

C klassi väga suure osavõtjate arvu tõttu - 63 jahti - on see jagatud kahte gruppi: sinine ja kollane. Mõlemad grupid saavad oma tulemused ja iga grupi koosseis loositakse iga päev uuesti. Selliselt jätkatakse võistlusega kolmapäeval ja neljapäeval. Paremusjärjestuse põhjal moodustatakse seejärel kuld- ja hõbelaevastik, milles võisteldakse reedel ja laupäeval.

C klassi kollase laevastiku esiviisiku moodustasid Eesti meeskonnad, millest esikolmikus olid Eero Panga Salona 38 Credit 24 Sailing, Erki Meltsa Italia 9.98 Directo ja Alan Kõdari juhtimisel X-34 Brigitta-X. Vahed esimese-teise ja kolmanda-neljanda koha vahel vastavalt kolm ja neli minutit.

Sinises laevastikus oli võidukas 2019. aasta ORC C klassi Euroopa meisterjaht Matilda 4 J-112E Juss Ojala juhtimisel, teise koha sõitis välja 2015. ja 2017. aasta C klassi Euroopa meister, Patrik Forsgreni Pro4u Rootsist ja kolmandaks tuli Raimondas Slugzdinise Arabela Leedust. Huvitav on see, et valitsev C klassi maailmameister 2019. aasta MMilt Horvaatias - Ott Kikkase Sugar 3 - jäi parandatud ajaga veel omakorda kolmandast kohast maha kolme minutiga, ilmselgelt näitab see laevastiku kõrget konkurentsi.

Alexela ORC avamerepurjetamise maailmameistrivõistlused jätkuvad kolmapäeval kahe lühirajasõiduga vastu-allatuule rajal. Võistlusalad on Tallinna lahel ja Naissaare lähistel. Kolmapäeva õhtul toimub regatikülas Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse tseremooniaväljakul ka Sailors’ Dinner, ehk MMi purjetajate ühine pidulik õhtusöök, kus meeleolu loob Anna Darling Band.

Merel toimuvat saab kahel päeval minna ka merele vaatama. Pealtvaatajate laevad viivad huvilised Piritalt võistlusalale 11. ja 14. augustil. Laev väljub mõlemal päeval kell 11:30 Piritalt Olümpiatule platsi servas olevalt kailt. Palume kohal olla 15 minutit varem. Pardale pääseb vaid vaktsineerimise või negatiivset testitulemust kinnitava tõendiga. Pardal kommenteerivad võistlust Ants Väinsalu ja Lauri Väinsalu – mõlemad läbi ja lõhki purjetajad, kes kommenteerisid ka Tokyo Olümpiamängude purjetamisvõistlusi. Laeva opereerib Sunlines Cruises ja pileteid saab osta siit https://bron.sunlines.eu/?page=2&lng=et&item=11&date=08/11/2021

Jahtide liikumist saab reaalajas jälgida GPS-träkkimise abil, mida Karla Auto O.K. toel vahendab Sportrec https://www.orcworlds2021.com/live-tracking .

Videoproduktsiooni partner Telia jäädvustab sündmuse ja toob iga võistluspäeva kokkuvõtted Inspira telekanalis vaatajateni ajavahemikus 10.-14. augusti õhtul kell 20. Kokkuvõtteid saab online’is vaadata ka Postimees.ee kanalil.

Kogu programm on leitav MMi kodulehel https://www.orcworlds2021.com/schedule

Alexela ORC avamerepurjetamise maailmameistrivõistlusi toetavad lisaks Alexelale Tallinna linn, Kultuuriministeerium, Sportland, Saku, Alter Marine, Amserv Toyota, Forus, Rotermann City, Pantaenius, Tactical Foodpack, Karla Auto O.K., Deinhard, Telia, Inspira, Postimees ja OneSails. MMi korraldajad on Kalevi Jahtklubi, Pärnu Jahtklubi, Tallinna Jahtklubi, Eesti Jahtklubide Liit ja Tallinna Olümpiapurjespordikeskus.

