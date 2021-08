Oskar Lillepea lendab veealusel tiival kuldlaevastiku poole

Oskari treener, tiimijuht ja mänedžer, tema isa Ivo Lillepea loodab, et iQFoili harrastamine ja treenimine hakkab Eestis peagi ka laiemalt levima. Praegu on jahtklubide liidu purjetamise akadeemias üheksa foilipurjelauasõitjat, lisaks omal käel harrastajad. Tänavu võisteldakse Eestis foilipurjelaua vabaklassis ehk lisaks olümpiaklassiks valitud iQFoili varustusele võib kasutada ka teiste tootjate foile, purjesid ja laudu. Eesti edetabelis foili klassis praegu esikohta hoidva John Kaju sõnul annab see eelise võistlejatele, kelle rahakott ja töökoda lubavad endale parema kujuga veealuseid tiibu soetada või ehitada.