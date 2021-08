Merenduse lühiuudised

President avas uue Alliklepa sadama

President Kersti Kaljulaid avas Lääne-Harju vallas pidulikult uue Alliklepa sadama, mille omanikud on Märt ja Ramon Rask. Sadam valmis tegelikult juba eelmisel aastal, kuid pandeemia tõttu lükkus avamine edasi. Sadamas on kokku 24 kaikohta, millest kümme on külaliskohad. Sadam teenindab kuni 1,9-meetrise süvisega ja kuni 12,2 meetri pikkusi aluseid, ööpäev ringi ja kontaktivabalt pakutakse kõiki väikesadama teenuseid. Teenuste eest tasumine toimub mobiiltelefonilahenduse kaudu. 2018. aastal eraldas EAS väikesadamate võrgustiku meetmest Alliklepa külalissadama väljaehitamiseks 199 990 eurot. Alliklepa sadamat aitasid projekteerida Kadarik Tüür Arhitektid OÜ, Inseneribüroo OÜ EstKonsult, BauEst OÜ, PavarBuild OÜ ja Kementrans OÜ. PM