Jääkarud ja jäämäed - Admiral Bellingshauseni ekspeditsioon Arktikas

Senine teekond on ekspeditsioonilaeva toonud tõelistesse polaartingimustesse. Ekspeditsioonijuhi teatel on mõne väila läbimisel isegi kasuks tulnud, et reis on algsest plaanist mõnevõrra aeglasemalt kulgenud, sest veel mõned nädalad tagasi olid need läbipääsud jääga suletud. Jäämägede vahel tee leidmiseks tuleb meeskonnal kasutada väikse mootorpaadi abi ning ümber laeva ujuvad jääkarud.