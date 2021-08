Piirangute tõttu tühistatud paadimess tõi tuhandetesse ulatuva kahju

Lõuna-Soomes vaid nädalase etteteatamisajaga kehtestatud uute koroonapiirangute põhisisu on, et üle 50 inimese ei või koguneda ka vabaõhuüritustel, kuid ainuüksi Uiva paadinäitusel osalevate ettevõtete esindajaid ja messi töötajaid on oluliselt rohkem - messile oli näitusepinna broneerinud ligi sada erinevat firmat ja organisatsiooni. Uiva paadimessi eripäraks on, et see toimub sadamas, kus esitletavad paadid on vees, täies töökorras ning nendega saab ka reaalselt proovisõitu teha. Tänavusele näitusele oli registreeritud üle 300 paadi.