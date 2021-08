«Lootsime, et jaht saab valmis mai keskel või vähemalt juunis, oleksime saanud kasvõi Muhu väina regati sõidetud, et laevaga harjuda. Pingutus, et üldse MM-regati stardiliinile jõuda, oli nii suur, et sõidurõõmu eriti ei jäänud. Ootasime natuke enamat, aga küllap oleme rahul,» kommenteeris Sepp. Maailmameistrivõistluste sõiduvõit tõestas, et kiirus, mida laeva ehitajad taotlesid, on alusel olemas.