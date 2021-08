Tallinnas algavad purjelaua T293 Euroopa meistrivõistlused

Täna algavad Tallinnas Pirital noorte purjelaudurite olümpiaettevalmistusklassi Techno 293 Euroopa meistrivõistlused. Võistlejaid saabub 22 riigist, eelnevalt on registreerunud 250 võistlejat.

Võisteldakse kokku viies eri arvestuses: U13 ehk alla 13-aastased, Junior (kuni 15-aastased), Youth (kuni 17-aastased), Plus Youth (alla 19-aastased) ning klassis Plus, mis on vabaklass. Igas võistlusklassis toimub eraldi arvestus veel ka poistele ja tüdrukutele.