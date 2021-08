Tallinna Sadam tahab kruiisilaevadele pakkuda vesinikuga tankimist

Ta lisas, et Euroopa Liidu (EL) rohelepe, ambitsioonikad kliimaeesmärgid ja vesinikustrateegia loovad väga hea võimaluse, mis võimaldaks EL-i toetusel Eestis üles ehitada kliimasõbralikku rohetaristut. See aitaks tema sõnul ühest küljest täielikult ümber kujundada transpordisektorit ja teisest küljest anda lisatõuke taastuvenergiasektorile, millel tekib motivatsioon rohelise vesiniku tootmiseks. Seda eriti olukordades, kus turul on palju odava hinnaga elektrit.