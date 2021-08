Vanasadamas avatakse jalakäijate pöördsild üle Admiraliteedibasseini sissesõidu

Mullu aprillis sõlmisid AS Tallinna Sadam ja KMG Inseneriehituse AS lepingu uue jalakäijate silla projekteerimiseks ja ehitamiseks Tallinna Vanasadamasse. Lepingu maksumus oli 4,2 miljonit eurot.

Sild muudab lühemaks jalakäijate tee A- ja D-terminalide vahel, kuid on põhjustanud palju segadust Vanasadama Admiraliteedibasseinis asuva jahisadama klientide seas, kes on kurtnud, et silla lahtiolekuajad ja avamise protseduur ei ole väikelaevaomanikele arusaadavad ega mugavad. Mitmed paadiomanikud on seetõttu viinud oma alused Vanasadamast teistesse Tallinna jahisadamatesse.