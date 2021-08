GALERII JA VIDEO ⟩ Tallinna sadama pöördsilla nimeks sai Admiralisild

Pöördsilla üheks eesmärgiks on võimaldada Admiraliteedi basseinis asuva Vanasadama jahisadama toimimist ka otseühenduse loomisel.

Tallinna sadama juhatuse esimees Valdo Kalm selgitas, et sadamasse sisenevad

Valdo Kalm FOTO: Andres Haabu

väikelaevad suhtlevad laevajuhtimiskeskusega ning kogu protsess hakkab toimima graafikujärgselt just nimelt keskuse eestvedamisel: «Laevajuhtimiskeskus vajutab seda nuppu. Kõike juhitakse ühest kohast,» kirjeldas ta.

Vastavatud sild on osa sadama suuremast tulevikuplaanist: «D-terminali poolse ala valmimine jääb järgmisesse aastasse ja sinna on oodata linnaruum-parki,» sõnas Kalm, lisades, et alale tulevad nii istumisalad kui ka mõni kohvik. «See on osa masterplanist, mis hõlmab kogu sadamaala,» selgitas ta kokkuvõtvalt.

Pöördavatav sild lahendab nii sadama kui ka linna silmis senise murekoha ja enam ei pea kahe terminali külastamiseks pikemaid jalutustiire tegema.

Abilinnapea Andrei Novikov usub, et sild tühjalt seisma ei jää. «Ma arvan, et

Andrei Novikov FOTO: Jaanus Lensment

linnarahvas võtab selle omaks siis, kui välja on ehitatud kogu sadamaala,» oletas ta. Novikov on kindel, et kui kultuurikilomeeter valmib lõplikult ning Porto Franco ärkab ellu, kujuneb rajatavast sadamaalast pealinlastele meelepärane ajaveetmiskoht. «Siin saab kindlasti olema omaette ja omanäoline keskkond,» lisas ta. Seda, kes saavad olema sadamaala tulevased rentnikud ja kui palju võib sinna kerkida turistide seas populaarseid alkoholipoode, ei oska abilinnapea veel oletada.

«Ma usun et sadam on ka ise huvitatud sellest, et see oleks atraktiivne linnaruum. See on ju linna värav,» viitas ta ka turistidele.

Endine Tallinna peaarhitekt Endrik Mänd nentis, et silla avamine on kindlasti suur samm edasi. «Ma ei kahtle selles, et see saab väga aktraktiivseks käiguteeks. Olen ise korduvalt sattunud siia tupikusse poolteadmatuses, sest linna loogika toob su siia - siit saab justkui edasi, aga selgub, et tuleb teha terve tiir ümber Admiraliteedi basseini,» rääkis ta.

Tallinna endine peaarhitekt Endrik Mänd. FOTO: Georg Kõrre

Arhitekti sõnul polnuks kõnealuse võiduprojekti puhul betooni kasutus ilmselt võimalik, kuid materjalina kasutatud metall paistab veidi ka välja. «Ta ei ole nii sujuv, voolav ja ilus - nii plastiline kui oleks võinud olla,» selgitas ta, lisades, et samuti tekib küsimus ka valgustite paigutuse üle, mis paigaldati kaare alla. «Kas see on taotluslik, või ei mõeldud sellele, aga alati saab norida. Norima peabki, aga iseenesest on see väga oluline ja kena sild,» sõnas ta.

Nimekonkursile laekus üle 800 idee

Silla nime valimiseks kuulutati välja konkurss, millest võttis osa üle 800 nimepakkuja. Kolmeks parimaks valiti Admiralisild, Põhjala sild ja Lootuse sild.

Parima nime esitaja sai auhinnaks 300 eurot, paremuselt teine 200 eurot ja kolmas pakkumine sada eurot.