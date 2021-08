Teisipäeval avati Tallinna sadamas üle Admiraliteedi basseini viiva laevatee pöördavatav jalakäijate sild ehk pöördsild, mis muudab ühe nupuvajutusega minuti jooksul oma asendit 90 kraadi. Uus sild sai nimeks Admiralisild. Kui see on suletud, loob see jalakäijatele ja kergliiklusele otseühenduse Tallinna sadama A- ja D-terminalide vahel, kui sild avatakse, pääsevad väikelaevad ja paadid Vanasadama Jahisadamasse sisse ja välja.