Purjelaua T293 EMi noorimas võistlusklassis eestlannad 2. ja 3. kohal

Regati direktor Kristel Oitmaa tõdes, et seni on EMil õnnestunud pidada kolm võistlussõitu, kolmapäeval halva ilma tõttu starte ei toimunud. Neljapäevaks on ilmaprognoos parem ning korraldajatel on kavas anda mõlemal võistlusrajal esimene start kell 11.30.