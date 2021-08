Euroopa Komisjon soovib suurendada räime püüki Liivi lahes

Keskkonna, ookeanide ja kalanduse volinik Virginijus Sinkevičius ütles, et Läänemere kehv keskkonnaseisund tabab valusalt kohalikke kalureid, kelle elatise aluseks on heas seisundis kalavarud.

Viimasel kümnendil on EL-i kalurid, kalandussektor ja riigiasutused teinud pingutusi Läänemere kalavarude taastamiseks. Teaduslike terviknõuannete kättesaadavuse korral on kooskõlas maksimaalse jätkusuutliku saagikuse põhimõttega juba kehtestatud püügivõimalused kaheksast kalavarust seitsmele, mis hõlmab 95 protsenti lossitud kala mahust.

Ometi tegid teadlased 2019. aastal kindlaks, et olukord on kehvem kui varem arvati. Komisjoni sõnul on endiselt vaja otsustavalt tegutseda, et taastada kõik kalavarud ning tagada nende kasv või püsimine jätkusuutlikul tasemel.