OES-16 East GeoColor eilne satelliidipilt Kariibi merelt näitab, et orkaan Ida liigub USA ranniku poole. FOTO: AFP / Scanpix

USA õhuväe orkaaniseire tuvastas, et troopiline madalrõhkkond Nine on tugevnenud troopiliseks tormiks, millele anti nimeks Ida. Torm liigub Kariibi merelt üle Mehhiko lahe USA lõunaranniku poole.