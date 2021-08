Bertha Kivistik tuli purjelaua T293 klassi EM-l U13 tütarlastest esikohale, Liisa-Marii Kalk oli kolmas

Mõlemad neiud kuuluvad Tallinna Purjelauakooli kasvandike hulka. Purjelauakooli peatreener Aivar Kajakas ütles, et raske töö ja hea tahtmine tasuvad ennast ära. «Siis on võistluste lõpul põhjust kõrgendatud meeleoluks,» oli treener Kivistiku ja Kalki saavutuste üle rõõmus.

Euroopa meistritiitleid U13 klassis küll välja ei anta ning rajal on poisid ja tüdrukud koos, kuid arvestust peetakse poistele ja tüdrukutele eraldi ja ka medalid antakse välja nii poistele kui tüdrukutele.

U17. klassi neidude arvestuses saavutas Emma-Viktoria Millend kokkuvõttes kümnenda koha, kuigi viimases kuues sõidus oli ta ainult esikolmikus. Ülejäänud võistlusklassides Eesti võistlejad esikümnesse ei jõudnud, kuid esinesid siiski väga tublilt. Kokku osales võistlustel Eestist 19 noort. Kõik tulemused on leitavad lehelt https://europeans2021.techno293.org/results

Techno293 EM-l võisteldakse kokku viies eri arvestuses: U13 ehk alla 13-aastased, Junior (kuni 15-aastased), Youth (kuni 17-aastased), Plus Youth (alla 19-aastased) ning klassis Plus, mis on vabaklass. Igas võistlusklassis toimub eraldi arvestus veel ka poistele ja tüdrukutele.