Bertha Kivistik tuli purjelaua Techno293 klassi EM-l U13 arvestuses esikohale

Euroopa meistritiitleid U13 klassis küll välja ei anta ning rajal on poisid ja tüdrukud koos, kuid arvestust peetakse poistele ja tüdrukutele eraldi ja ka medalid antakse välja nii poistele kui tüdrukutele.

Techno293 EM-l võisteldakse kokku viies eri arvestuses: U13 ehk alla 13-aastased, Junior (kuni 15-aastased), Youth (kuni 17-aastased), Plus Youth (alla 19-aastased) ning klassis Plus, mis on vabaklass. Igas võistlusklassis toimub eraldi arvestus veel ka poistele ja tüdrukutele.