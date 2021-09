Ida-Viru sadamatel on puudu 15 miljonit

«Juba eelmise merenduspoliitika osaks olnud Eesti väikesadamate võrgustiku kontseptsiooni järgi pidi rannikulõik Eismalt Narva-Jõesuuni 2020. aastaks olema kaetud väikesadamatega vahemaaga mitte rohkem kui 30 meremiili. See on tänaseni tegemata,» rääkis Luus.

Põhjaranniku regati korraldaja Tõnu Lokotar ütles, et tänavu juba seitsmendat korda toimunud regati marsruuti pole hetkel võimalik Eismalt ida poole kavandada, kuna sealsed sadamad ei vasta laevade süvisele. Kord on regatt siiski ka Narva-Jõesuu sadamat väisanud, kuid ülesõit Eismalt Narva jõe suudmesse on pikem kui vahemaa Tallinnast Helsingisse. Ebasobiva tuulega on see hobimeresõitjatele paras katsumus.