Vennad Tõnisted lisasid kollektsiooni MM-võistluste pronksmedali

Paatkonna kapten Tõnu Tõniste ütles, et SB20 on väike sportlik kiiljaht, mis on väga sarnane svertpaadiga 470, millel vennad Tõnisted kunagi olümpiamedalid võitsid. Lisaks üldarvestuse kolmandale kohale pälvis Eesti paatkond veteranide ehk masters-klassi kuldmedali. Tõnu Tõniste sõnul on see väga hea tulemus.

"Läksime mõttega, et kui tuleme esikümnesse, on see juba hea saavutus. Aga läks paremini, sealsed tuuled sobisid meile hästi. SB20 on kiiljaht ja kuna me sõidame ka sarnases Melges 24 klassis, siis kui Andres kutsus, et võiks proovida, oli see tore väljakutse,» rääkis Tõnu Tõniste. Paadiklassis SB20 võistleb palju olümpiapurjetajaid, Cascais võistlustel oli kokku 67 jahti 12 riigist.

20-jala ehk kuue meetri pikkuses SB20 paadis võib olla 3-4 liikmeline võistkond. Reeglid täpset arvu ei sätesta, küll aga on meeskonna kogukaalule seatud piirang, sest raskematel paadkondadel on eelis.

"Kui on raskemad meeskonnaliikmed ja kaalupiir läheb lõhki, siis tuleb sõita kolmekesi. Tugevamate tuultega on kergema paadiga keerulisem, aga saime hakkama," selgitas Tõnu Tõniste.

SB20 on monotüüp ehk kõik paadid ja purjed peavad olema täpselt ühesugused. Eesti paatkond rentis paadi Portugalist, aga üsna tavapärane on ka, et meeskonnad soetavad oma paadi. Tõnu Tõniste ütles, et neil olid seekord enda omad vaid purjed, mis spetsiaalselt selleks võistluseks soetati.

"Sõidame oma raha eest, keegi meile selle eest tasu ei maksa ja eraldi sponsoreid ei ole. Tunneme rõõmu purjetamisest. Profitiimidel on asi muidugi teisiti, seal on sponsorrahad taga ja kaptenitel võimalik meeskonda profipurjetajaid palgata," rääkis Tõnu Tõniste.