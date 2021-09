Eestis on üle 33 tuhande väikelaeva, aga vaid 3500-4000 kaikohta

Transpordiameti sadamate järelevalve üksuse juhataja Merily Must kinnitas, et sadamaregistrisse kantud sadamate osas on ametil olemas ülevaade, kui mitu kaid sadamas kasutusel on ning teada on ka nende kaide pikkused.

«Kaikohtade arvu meil sadamaregistri vahendusel ei koguta. See võib teatud juhtudel olla ka keeruline määratleda, näiteks täpne laevade arv kai ääres sõltub veesõidukite pikkusest. Sadamaregistris on võimalik analüüsida ja vaadelda andmeid tasulisi teenuseid pakkuvate sadamate ja tasulisi teenuseid mitteosutavate sadamate lõikes. Lautrikohtade osas transpordiamet infot ei kogu ja hetkel ei ole meil plaanis sadamaregistri andmekoosseisu muuta,» selgitas Must. Küll on ta aga varem kinnitanud, et ametil on plaanis uuendada sadamaregistri menetluskeskkonda. «Sadamaregistri menetlusekeskkonna uuendamisel on meil kolm peamist eesmärki: suurendada kasutajamugavust, lisada sadamaregistrisse uusi menetlusi ja parendada andmekvaliteeti,» ütles Must Postimehele tänavu suvel.