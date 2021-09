Orkaan Ida purustuste tõttu töötab vaid 20 protsenti Mehhiko lahe energiatööstusest

USA keskkonnaameti teatel on neljanda kategooria orkaani Ida tekitatud kahjustused suuremad kui 2005. aastal piirkonda tabanud orkaan Katrina puhul, kui nädal pärast orkaani möödumist oli rivist väljas vaid 40 protsenti gaasitootmisest ja 60 protsenti naftatoodangust. Toodangu taastamist takistavad ka 15-aasta tagusest oluliselt keerukamad tarneahelad ning suurenenud tootmismahud. Nii on Põhja-Ameerika suurim naftatöötlemisteenuste osutaja Halliburton Co teatanud, et orkaan on neile põhjustanud 25 miljoni dollari suuruse kahju.