Meremehed vastustavad plaani hakata laeva- ja autojuhte koos eksamineerima

Veeteede ameti liitmine maanteeameti ja lennuametiga ühtsesse transpordiametisse on meretöötajate vastuseisu leidnud varemgi. Viimasena on pahameelt tekitanud suve lõpul teatavaks saanud transpordiameti kava viia meretöötajate diplomite ja teiste vajalike dokumentide käsitlemine senisest asukohast Paljassaare poolsaarel Hundipea sadamas üle Mustamäele transpordiameti teenindusbüroosse ehk rahvakeeli ARK-i. Eesti meremeeste sõltumatu ametiühingu esimees Jüri Lember selgitas probleemi olemust järgmiselt:

«Tulenevalt STCW78/95 konventsioonist ja sinna juurde kuuluvast reeglite kogumikust ehk koodeksist, on kogu meremeeste dipolmeerimine allutatud rahvusvaheliselt kinnitatud standarditele, mis ei puuduta pelgalt dplomite väljastamist, vaid kogu süsteemi. Dokumente väljastav riik peab omama IMO (rahvusvaheline merendusorganisatsioon) poolt tunnustatud meremeeste koolitamise, diplomite väljastamise ja vastava järelevalve süsteemi. See tähendab struktuuri, selgeid nõudeid ehk põhimäärusi ning piisava merendusvaldkonna kompetentsiga personali, sealhulgas juhte. Lisaks peab see kõik haakuma sõltumatult auditeeritud kvaliteedisüsteemiga,» kirjeldas Lember. Tema sõnul on seni veeteede ametis kasutusel süsteem IMO poolt heaks kiidetud ning Eestis väljastatavad meremeeste diplomid ja kutsetunnistused seeläbi rahvusvaheliselt tunnustatud. Juhul kui süsteemi muudetakse, tuleb üle vaadata, kas muudatuste puhul on tagatud konventsiooni ja selle koodeksi nõuete täitmine.