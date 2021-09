Esmareisilt Hiinast saabudes käis Ever Ace Hamburgis ning külastas pärast seda Felixstowe sadamat Ühendkuningriigis, teatas BBC.

Laevafirmade võidujooks üha suuremate konteinerilaevade ehitamiseks jätkub. Tänavu suvel haaras suurima konteinerilaeva mitteametliku maailmarekorditiitli Taiwani laevafirma Evergreen uus alus Ever Ace, mis võtab pardale 23 992 TEU ehk tinglikku merekonteineriühikut. Juuli lõpus Quingdaost esmareisi alustanud laeva pikkus on 400 meetrit, laius 61 meetrit ning kiirus 22,6 sõlme. Kokku on laevafirma Evergreen tellinud kaksteist sarnast laeva, millest neli lastakse vette veel sel aastal.