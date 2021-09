Tallinna jahtklubi seilaja trotsib ümberilmareisil koroonapiiranguid

Jõudsas idatuules tõmbas Tallinna jahtklubi liige Veiko Pedosk 18. septembril oma Bavaria 40 Cruiseri purjed üles ning alustas kodusadamast Haven Kakumäel teekonda lääne poole. Purjetaja eesmärgiks on teha kahe aastaga maakerale ring peale. Peamiselt seilavad Veiko ja Anneli kahekesi, kuid mõningatesse kaugematesse sihtkohtadesse on kavas kutsuda laevale lisaks sõpru ja tuttavaid. Sõpradele ja huvilistele reisi jälgimiseks loodud internetilehel umberilma.ee saab reisile ka kodust kaasa elada. Kuigi riigid suhtuvad koroonapiirangute tõttu merematkajatesse erineva rangusega, usub Pedosk, et teekond saab teoks tõrgeteta.

«Loodan, et maailm võtab mõistuse pähe. Pool aastat tagasi oli kuulda hirmulugusid, kuidas mõne riigi politsei ajas purjekaid ankruplatsidelt minema, aga praegu pidi rahulikum olema,» ei muretsenud Pedosk liialt. Mõlemad seiklejad on kardetud haiguse läbi põdenud ning lisaks vaktsineeritud, kõik vajalikud paberid on olemas.

Kaheaastase reisi kulud katavad purjetajad peamiselt oma säästudest, kuid retkel on ka mõned toetajad. «Eelarve näeb ette, et peame hakkama saama kahe tuhande euroga kuus,» selgitas Pedosk. See tähendab et väga luksuslikke hotelle ja eksklusiivseid turismiretki plaanis ei ole, aga üht-teist saavad purjetajad sadamates endale siiski lubada. Paarkümmend tuhat kulus Pedoskil ka laeva ookeanikõlblikuks ehitamiseks ja pikaks reisiks vajaliku varustuse soetamisele.

Reisi kodulehel leidub vihje pensionireformile, mille abi reisiettevalmistuste ja reisi eelarve planeerimise juures kasuks tuli. «Mis oleks, kui vahetaks koroonalaine ookeanilaine vastu? See on aeg maailmale, aeg iseendale, ag oma armastatud inimestele ja sõpradele,» kirjutab Pedosk oma kodulehel reisi põhjendades. Tallinna jahtklubi ülem Ott Kallas rääkis, et Picasso reisi eesmärk on muuhulgas tähistada klubi 111. aastapäeva, viies klubi lipu ümber maailma.