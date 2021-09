Kindlustusfirmad hoiatavad Sierra Leone rauamaaki vedavaid kaubalaevu

«Mõned laadungid rauamaaki, mis sellest sadamast välja on veetud, on seisnud vihmaperioodil pikemat aega katmata lageda taeva all, see aga tekitab riski, et maak vedamisel veeldub,» hoiatas kindlustaja. Samuti on neil andmeid, et Pepei sadamas on madalama kvaliteediga maaki segatud kõrgemakvaliteedilisega, et muuta see ekspordikõlblikuks.