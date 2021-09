Viking Line: laevaomanikud ei tule toime järjekordse piirangutega talvega

Reisilaevad ja turismitööstus ei tule toime järjekordse piirangutega talvega, hoiatab Soome laevandusettevõtte Viking Line'i tegevjuht Jan Hanses.

«Kui piirangud jäävad kehtima, on oht, et praegused vallandamised muutuvad koondamisteks,» ütleb Hanses Meremeeste Ametiühingu pressiteates.

Hanses tühistaks viivitamatult sissesõidupiirangud, et aidata turismitööstusel raskest majandusolukorrast taastuda. Tema sõnul kahjustab vähem kui kümne lennuki liikumise nõue turismitööstust.

Tallink Silja hoiatab pankrotide eest

Tallink Silja tegevjuht Margus Schults hoiatab Soome majandusuuringute instituudi Etla teisipäeval avaldatud uuringus «Turismi taastumine pandeemiast» pankrottide eest turismitööstuses.

«Kui turism ei hakka kiiresti avanema, väheneb tõenäoliselt jäädavalt turismi- ja toitlustussektori võime inimesi tööle võtta ja ettevõtted lähevad pankrotti,» sõnas Schults.

Ta juhib tähelepanu ka sellele, et Tallinki kontsernil on kakssada miljonit eurot intressiga laene ja see koormus jääb bilanssi pikaks ajaks.

Soome valitsus soovib piiranguid pikendada

Teisipäeval esitas peaminister Sanna Marini valitsus parlamendile ettepaneku pikendada kehtivaid sissesõidupiiranguid aasta lõpuni. Praegune seadus kehtib kuni 15. oktoobrini.

Soome turismi- ja restoraniteenuste liidu MaRa tegevdirektori Timo Lappi sõnul näitab valitsuse ettepanek selgelt seda, et «valitsus ei mõista rasket olukorda, milles turismisektori ettevõtjad ja töötajad on».

«Ettevõtjad on lootnud sellele, et kui piisav osa elanikkonnast on vaktsineeritud, saavad nad oma äritegevust vabalt ja ilma piiranguteta jätkata. Valitsuse pakutud piirangud ei ole enam õigustatud elanikkonna kaitsmise ja viiruse leviku tõttu,» ütles Lappi pressiteates.