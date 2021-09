Merenduse lühiuudised

Laevaomanikud kardavad reisipiirangutega talve

Reisilaevad ja turismitööstus ei tule toime järjekordse piirangutega talvega ning on oht, et praegused vallandamised muutuvad koondamisteks, hoiatas Soome laevandusettevõtte Viking Line’i tegevjuht Jan Hanses. Tema ettepanekul tuleks sissesõidupiirangud viivitamatult tühistada, et aidata turismitööstusel raskest majandusolukorrast taastuda. Soome peaministri Sanna Marini valitsus aga esitas parlamendile ettepaneku pikendada kehtivaid sissesõidupiiranguid aasta lõpuni ning eile see piirang ka jõustus. Pankrottide eest hoiatas ka Tallink Silja tegevjuht Margus Schults. Soome majandusuuringute instituudi Etla uuringus «Turismi taastumine pandeemiast» märkis ta, et kui turism ei hakka kiiresti avanema, väheneb tõenäoliselt jäädavalt turismi- ja toitlustussektori võime inimesi tööle võtta ja ettevõtted lähevad pankrotti. Ta juhtis tähelepanu ka sellele, et Tallinki kontsernil on kakssada miljonit eurot intressiga laene ja see koormus jääb bilanssi pikaks ajaks. PM