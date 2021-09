Nõuni jahtklubi sai kümneaastaseks

«Põhitõed tehakse selgeks järvel ning edasi on tee lahti kogu maailmamerele, Nõuni purjetajad on jõudnud nii Eesti meistrivõistlustele kui Atlandi ookeanile,» rääkis Saul. Tänavu üheksandat korda toimunud Nõuni regatil juubelit tähistanud klubi sai alguse purjetamist tutvustavast perepäevast 2011. aastal. Lisaks Saulile olid asutajateks Tõnu Tiisler, Rein Lehtmets ja Ermo Kruuse, tegevuse käimalükkamisele aitasid kaasa Eero ja Mihkel Kosk Pärnu jahtklubist. Mõte Lõuna-Eesti inimestele purje- ja veeharidust anda meeldib sealsetele inimestele nii hästi, et klubi on jätkuvalt elujõuline ning plaanib tegevust laiendada.