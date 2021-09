AUKUSi allveelaevatehing tõi Prantsuse laevaehituslinna masenduse

Kui Austraalia valitsus otsustas mitte kõige ladusamalt sujunud diiselmootoriga allveelaevade ehituse alase koostöö Prantsusmaa laevaehitusettevõttega Naval Group lõpetada ning ehitada koos USA ja Ühendkuningriigiga (AUKUS) hoopis 12 tuumaallveelaeva, põhjustas see Prantsusmaa valitsuses teravat meelepaha. Peamnister ja majandusminister süüdistasid Austraaliat «noa selga löömises» ja tagaseljakokkulepetes. Laevaehitustehase asukohas La Manche väina ääres asuvas Cherbourg-en-Cotentini linnas on aga paljud inimesed lausa šokis, kuna pikkadeks aastateks kindlustunde andnud suurtellimuse kadumisega kaovad ka töökohad.

Naval Groupi peadirektor Pierre Eric Pommellet ütles ajalehele Le Figaro, et ettevõte sai küll tugeva löögi, kuid see ei vii firmat põhja. Kuigi osaliselt oli plaan Austraalia allveelaevad ehitatada Austraalias, andis tellimus Naval Groupi aastakäibest kümme protsenti ning selle heaks töötas Cherbourgis 3400 inimest. Lisaks on ohus sajad töökohad Naval Group'i alltöövõtjate ja lepingupartnerite juures.