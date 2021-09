Eesti mereväelane juhtis suurõppusel laevastikuüksust

«Sellel aastal valitud piirkonnas jahtida oli lihtsam kui Eestis – merepõhi oli võrdlemisi mugav ja merevesi oli kogu sügavuses väga ühtlane, see tähendab et sonari pilt oli operaatorite jaoks arusaadav. Pealegi leidub Sakala meeskonnas kogenumaid liikmeid, kes on jahtinud Vahemerest kuni Norra polaaraladeni välja, nii et üllatada meid on raske,» ütles Sakala operatsioonide ohvitser nooremleitnant Grigori Gavrilov.