Hiiumaa tahab tuleva aasta tipphooajaks riigilt kolmandat laeva

Vallavalitsus usub, et kolmanda laevaga paraneb märkimisväärselt reisijateveo kvaliteet, kuna väheneb nii mahajäämusega reiside arv kui ka maha jäänud sõidukite arv, mis väljendub liinimeetrites. Lisaks saab rikke korral kiiresti samaväärse liiniveoga jätkata, teatas vallavalitsus.

«Hiiumaa majandus- ja elukeskkonna toimimise edukus on üheselt seotud meie transpordiühendustega. Põhiroll seejuures on mandri ja Hiiumaa vahelisel parvlaevaühendusel,» ütles Tasuja.

Valla teatel on on viimastel aastatel juunis-juulis tõusnud nii 100-protsendilise täituvusega reiside osakaal kui mahajäämusega reiside arv. Juulikuus tehti reise eelmise aastaga võrreldes 21 võrra rohkem, aga kaile maha jäänud autode arv siiski suurenes, suisa 1219 liinimeetri võrra.

Mahajäänute hulk on tegelikkuses veelgi suurem, kuna statistikas ei kajastu sadama-alast väljaspool ootavad sõidukid.

2021. aasta kolmel suvekuul kokku oli 100-protsendilise täituvusega reise 26 protsenti rohkem kui aasta varem. Kasvu muudab märkimisväärsemaks asjaolu, et Tõllu rikkest tulenevalt oli suviste tippsündmuste ajal Hiiumaa liinil Tiiu asemel väiksem laev Regula.

«Oluline on rõhutada, et tipphooajal on väljumiste sagedus viidud maksimumini, laev väljub kummastki sadamast iga pooleteise tunni järel,» märkis Tasuja.