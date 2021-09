Riigi energeetikaettevõtted kemplevad avameretuuleparkide rajamise üle

Kogu Euroopat haaranud energiakriisis muutub järjest olulisemaks juurdepääs taastuvatele energiaallikatele ning sageli ristuvad riiklikud energiajulgeoleku huvid ettevõtete ärihuvidega. Võimalus ja vajadus püstitada Liivi lahte avameretuuleparke on omavahel sõnasõtta pööranud kaks Eesti riigile kuuluvat ettevõtet.



Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter pöördus Eleringi poole, et riiklik süsteemihaldur kinnitaks, et järgib plaanitavate Eesti-Läti meretuuleparkide uuringute läbiviimisel läbipaistvuse ning mitte-diskrimineerimise põhimõtteid.