Laevanduse rohepööre tõstab kaupade ja reisimise hinda

Tallink üksi ostab igal aastal laevakütust saja miljoni euro eest, tõdes Tallink Grupi juhatuse liige Margus Schults eile merenduskonverentsil ning rõhutas, et Tallink tegeleb rohepöörde rakendamisega kõigis tegevusvaldkondades. Mõneprotsendiline kütuse kokkuhoid tähendab firmale miljonitesse ulatuvat säästu ja motiveerib vähem kulutama. Kuid nullini ei ole võimalik kütusekulu viia ning kui laevakütustele hakkavad kehtima sellised CO2 kvoodi kauplemise põhimõtted nagu tööstuses ja energeetikas, tähendaks see laevafirmadele enneolematuid lisakulusid, mis kanduvad üle kaubaveo ja reisijapiletite hinda. Tallinki juhatuse esimees Paavo Nõgene on varem viidanud, et kaubaveo ühiku hind Tallinna ja Helsingi vahel võiks kvoodisüsteemi rakendumisel kasvada ligikaudu kolm korda, 335 eurolt tuhandele. Schults ütles Postimehele, et arvutusi on tehtud igasuguseid, kuid kaubaveo kallinemist või piletihinna tõusu ei ole võimalik praegu täpselt ennustada, kuna määramatus on väga suur: keegi ei tea, milline hakkab CO2 tonni hind tulevikus olema.