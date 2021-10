Eesti Jahtklubide Liidu tegevjuhiks sai purjetamisinstruktor Madis Ausman

Madis Ausman on pikaajalise võistluspurjetamise kogemusega sportlane. Ta alustas purjetamist 1982 aastal Kalevi jahtklubis ja jätkas avamerepurjetajana nii LYSi kui ORCi arvestustes, samuti on ta seilanud Draakonil, osalenud Match Race regattidel, purjetanud katamaraanil F18 ja paljudes teistes paadiklassides. Jahtkapteni tunnistuse sai Ausman legendaarse kapteni Kalju Toomara juhendamisel 1990. aastal. Alates 2010. aastast on ta ta diplomeeritud rahvusvaheline võistlusjuht, mis annab talle õiguse olla võistlusametnikuks ka maailma suurvõistlustel, näiteks oli Ausman purjetamisametnik Rio olümpiamängudel.