Hiiumaa Sadamad otsib 750 000 euroga Kalana sadama rekonstrueerijat

Möödunud aasta lõpus teatas SA Hiiumaa Sadamad, et osaleb kahes europrojektis, mis aitavad rahastada sadamate arendamist ja ehitustöid. Kalana ja Sõru sadamate rekonstrueerimist kaasrahastab Interreg Eesti-Läti programm. Sihtasutuse juhataja Liina Härm selgitas, et Interregi Eesti-Läti projekt East Baltic Coast on Eesti-Läti varasema koostöö jätkuprojekt. Eelmise projektivooruga korrastati Ruhnu, Kihnu, Munalaiu, Värati, Varbla, Mõntu, Kõiguste ja Lõunaranna sadamad, sel korral saavad toetust Sõru väikelaevasadam ja Kalana jahisadam. Projekti eesmärgiks on luua Eesti ja Läti rannikul meresõitjatele piisava sügavusega ja vajalike sadamateenustega külalissadamate võrgustik, mille sadamate vahekaugus oleks ka hobipurjetajatele jõukohase päevateekonna ulatuses ehk mitte rohkem kui 30 meremiili.